اعتقال شخصين في ألمانيا والنمسا للاشتباه في التخطيط لهجمات

قال محققون ألمان الإثنين، إن "رجلا (21 عاما) اعتقلته السلطات في ألمانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم أقر بأنه على صلة برجل تحتجزه الشرطة في النمسا للسبب ذاته".

وقالت الشرطة في فيينا، إنها ستظل في حالة تأهب إلى أن تستبعد أنه يجري التخطيط لتلك الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان المشتبه بهما خططا لهجومين منفصلين أو لهجوم مشترك أو ما هي طبيعة ذلك الهجوم.

وقال مدير الأمن العام في النمسا كونراد كوجلر، في مؤتمر صحفي: "المشتبه به النمساوي ربما كان يخطط لهجوم على شبكة قطارات الأنفاق أو أماكن عامة أخرى في فيينا".

وقال مكتب التحقيقات الجنائية إن "الشرطة الألمانية اعتقلت الرجل وامرأة خلال مداهمة شقة في مدينة نويس بغرب ألمانيا يوم السبت". وقالت وسائل الإعلام المحلية إن "المرأة زوجة الرجل وإنه قد تم الإفراج عنها لاحقا".

وذكرت مجلة فوكوس الألمانية أن "الرجل كان يخطط لتفجير يستهدف أفراد الجيش والشرطة". وأضافت أن "المشتبه بهما الألماني والنمساوي اختبرا مواد لصناعة متفجرات في شقة نويس".