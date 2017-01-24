نيجيريا تحذر من انتحاريات تستخدمن أطفال رضع لتنفيذ هجمات

حذرت السلطات النيجيرية من لجوء انتحاريات إلى حمل أطفال رضع أثناء تنفيذهن هجمات حتى لا تكشف قوات الأمن أمرهن.

وكانت مدينة "مداغالي" في نيجيريا شهدت تفجيرا انتحاريا في 13 جانفي الجاري نفذته امرأتان تحملان رضيعين للتحايل على نقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل المرأتين والرضيعين بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين.

وكانت مدن نيجيرية قد تعرضت في لهجمات نفذتها انتحاريات ينتمين إلى حركة بوكوحرام، إلا أن السلطات تحذر في الوقت الراهن من إمكانية انتشار هذا الأسلوب الخطير في استغلال الرضع لتسهيل اختراق النقاط الأمنية ونقاط التفتيش وخداع أفرادها.

وتشتهر حركة بوكو حرام باستغلالها الواسع للنساء في الهجمات الانتحارية، بما في ذلك الفتيات الصغيرات.

وتحارب الحكومة النيجيرية هذه الجماعة المسلحة في إطار هجوم يستهدف منعها من استعادة معاقلها السابقة، إلا أن تضييق الخناق على مسلحي هذه الحركة دفعها إلى تكثيف الهجمات الانتحارية كرد فعل على هجمات القوات الحكومية.