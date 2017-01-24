مجلس الشيوخ يقرر رسميا تعيين مايك بومبيو مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بشكل رسمي، أمس الاثنين، تعيين النائب الجمهوري مايك بومبيو مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" فيما ينتظر تثبيت تعيين ريكس تيلرسون، في منصب وزير الخارجية.

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية 66 صوتا مقابل 32 تعيين بومبيو البالغ من العمر55 عاما، معتمدا على دعم كبير من الخصوم الديمقراطيين. و يعتبر النائب الجمهوري مايك بومبيو، هو ثالث عضو في إدارة ترامب يوافق الكونغرس على تعيينه.من جهته، قال رئيس مجلس النواب بول راين إن بومبيو سيكون مديرا ممتازا لوكالة الاستخبارات المركزية، كما يعترف عدد كبير من الديمقراطيين لبومبيو بمعرفته الواسعة في قضايا الاستخبارات، وخصوصا في مجال الأمن المعلوماتي. وقالت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية داين فينستين، إن بومبيو تعهد باحترام القانون فيما يتعلق بالتعذيب، ووعد بتقديم تحليل موضوعي لمدى احترام إيران للاتفاق النووي.في الوقت نفسه، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الاثنين، على تعيين ريكس تيلرسون، الرئيس السابق لمجموعة "إيكسون-موبيل" النفطية، وزيرا للخارجية. ويفترض أن يصوت أعضاء المجلس على هذا التعيين في موعد لم يحدد بعد. وأقرت اللجنة هذا التعيين بعد إقناع عدد من الأعضاء المحافظين، بينهم جون ماكين ومارك روبيو، اللذين أشارا إلى علاقات تيلرسون السابقة مع سلطات روسيا، حيث تملك المجموعة النفطية العملاقة مصالح كبيرة .كما أشارا إلى رفض تيلرسون، خلال جلسة الاستماع له في مجلس الشيوخ، اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جريمة حرب في سوريا.