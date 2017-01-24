مقتل 6 شرطيين جراء إنفجار قنبلة بجنوب غرب باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية، بأن 6 من أفراد الأمن لقوا حتفهم، أمس الاثنين، في حادث إنفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم في إحدى مناطق جنوب غرب البلاد.

وصرح ضابط في الشرطة المحلية لوسائل الإعلام، أن "الحادث وقع عندما إنفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة مولازي بإقليم بلوشستان، الواقع جنوب غرب البلاد، مستهدفة سيارة تابعة لقوات أمنية من حرس الحدود كانت في مهمة روتينية في تلك المنطقة". وأضاف الضابط، أن "قوة الانفجار خلفت مقتل 6 أفراد من قوات الأمن على الأقل"، في هذا الحادث الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وأشار، إلى أن السلطات المختصة أمرت بتطويق منطقة الهجوم وإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع. وتجدر الإشارة، إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون على الأقل، يوم السبت المنصرم، في حادث إنفجار قنبلة بأحد أسواق منطقة "كالة كورام" القبلية، الواقعة شمال غرب باكستان.