ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق بوسط إيطاليا إلى 12 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق "ريجوبيانو" بوسط إيطاليا إلى 12 قتيلا، فيما لا يزال 17 شخصا فى عداد المفقودين حسبما أفادت به السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وذكر ذات المصدر، أن فرق الإغاثة انتشلت الليلة الماضية 5 جثامين، فيما تواصل اليوم بذل الجهود للعثور على ناجين بعد 6 أيام من وقوع الكارثة.للإشارة، فإن أن سلسلة من الهزات الأرضية القوية كانت قد ضربت وسط إيطاليا مؤخرا وترافق ذلك مع هطول غزير للثلوج فى المنطقة، وهو ما تسبب بانهيار كميات كبيرة من الثلوج من الجبال على فندق "ريجوبيانو" الواقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر فى 18 يناير الجارى، وتسبب ذلك بتغطية المبنى المؤلف من 4 طوابق بطبقة كبيرة من الثلوج فى وقت كان بداخله العشرات من الأشخاص.