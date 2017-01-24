تفكيك خلية تابعة لداعش في ماليزيا

نجحت وحدة مكافحة الإرهاب الماليزية في ضبط خلية جديدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لجعل ولاية صباح الواقعة شمال شرقي من جزيرة "بورينيو"مركزا لنقل الإرهابيين إلى الفلبين للانضمام إلى مجموعة إرهابية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما" اليوم الثلاثاء، عن بيان للمفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر، أنه من خلال عملية خاصة لمدة أسبوع في كوالالمبور وكوتا كينابالو، نجحت الشرطة في اعتقال 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، وهم 3 أجانب من بنغلاديش والفلبين وواحد ماليزي. وأضاف المفتش، أن جميع المشتبه فيهم تم اعتقالهم من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في عمليات منفصلة للفترة بين 13 إلى 19 جانفي الجاري. موضحا، أنه بهذه الاعتقالات نجحت الوحدة في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في محاولتهم لجعل ولاية صباح مقرا لهم لنقل الإرهابيين إلى الفلبين.