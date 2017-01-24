مقتل 5 جنود إثر انفجار قنبلة في الصومال

قتل 5 جنود صوماليين إثر انفجار قنبلة جنوب شرق الصومال، وذلك بعد ساعات من صد قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية لهجوم شنته حركة الشباب وأسفر عن مقتل 11 شخصاً.

ومن جهته قال مسؤول الشرطة الصومالية، محمد آمين، سمعنا دوي انفجار ضخم في قاعدة للجيش في بلدة أفجوي. وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 جنود تابعين للحكومة الصومالية، بالاضافة إلى إصابة 3 آخرين .وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم .وللإشارة، فقد كان 11 شخصاً على الاقل لقوا حتفهم أمس الإثنين، عندما حاول مسلحون من حركة الشباب الصومالية، الاستيلاء على بلدة أفجوي، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة الصومالية مقديشو.



