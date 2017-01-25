بالفيديو .. البيت الأبيض يدعو وسائل الإعلام إلى عدم التعرض لابن ترامب

دعا البيت الأبيض الثلاثاء، وسائل الإعلام إلى عدم التعرض لبارون (10 سنوات)، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض، في بيان له: "إنه لتقليد متبع أن يمنح أطفال الرؤساء الفرصة لأن يترعرعوا بعيدا عن الأضواء السياسية".

وكانت كيتي ريتش، وهي كاتبة ضمن فريق برنامج "ساتردي نايت لايف" التلفزيوني الشهير، والذي اتخذ من ترامب هدفا له في الفترة الأخيرة، سخرت من بارون ترامب في تغريدة على "تويتر"، بقولها إن هذا الطفل الذي أعلنت عائلته أنه سيدرس في المنزل، سيكون "أول مطلق للنار داخل مدرسته المنزل في هذا البلد".

ونشرت صفحة "CNN" على "فايسبوك" تسجيلا مصورا يظهر ابن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خلال توقيع والده أول قرار له بشكل رسمي، وهو يقوم ببعض الحركات.

وخلال توقيع ترامب، والتفاف العائلة حوله، كان بارون يقوم بحركات طفولية يداعب فيها ابن أخته إيفانكا، ليحصد هذا المقطع ملايين المشاهدات في غضون ساعات.

وفي تغريدة على "تويتر" أيضا، قالت تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إن "بارون ترامب يستحق فرصة ليعيش طفولته مثل أي طفل آخر".