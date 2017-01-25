ترامب يأمر اليوم ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك

يتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك ليفي بواحد من وعوده الرئيسية أثناء حملته الانتخابية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك بينما نشر ترامب تغريدة مساء أمس الثلاثاء، قال فيها: "يوم كبير مرتقب بشأن الأمن القومي غدا، ضمن عدة أمور أخرى سنقوم ببناء الجدار".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين مطلعين على ذلك الشأن أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد بالتوقيع على أوامر تنفيذية لبناء الجدار خلال اجتماع في وزارة الأمن الداخلي.