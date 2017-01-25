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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي إستهدف فندقا في مقديشو بالصومال

  • 25/01/2017
  • النهار اون لاين
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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي إستهدف فندقا في مقديشو بالصومال تحميل الملف

أقدم عناصر من حركة بوكو حرام الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إقتحام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو بعد أن فجرا إنتحاري سيارته عند مدخل الفندق، ما أدى إلى وقوع 15 قتيلا وإصابة 20 أخرين، حسبما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف ذات المصدر، نقلا عن شهود عيان، أنه فورا دخول العناصر الإرهابية وقع تبادل لإطلاق نار، مشيرة إلى سماع دوي إنفجار ثاني وقع داخل مبنى الفندق. وأعلنت حركة بوحرام الإرهابية الني بايعت تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم. 

موضوع : قتلى وجرحى في هجوم إرهابي إستهدف فندقا في مقديشو بالصومال
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