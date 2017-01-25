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فرار 150 نزيلا من سجن في البرازيل بعد أعمال شغب

  • 25/01/2017
  • النهار أون لاين
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فرار 150 نزيلا من سجن في البرازيل بعد أعمال شغب تحميل الملف

فر 150 نزيلا على الأقل من سجن في مدينة باورو بولاية ساوباولو جنوبي البرازيل أمس الثلاثاء، بعد أعمال شغب تخللها إضرام النار في جزء من السجن.

وقالت هيئة إدارة السجون بالولاية إن الشرطة نجحت في الإمساك  بنحو 100 من النزلاء الفارين. وقال مفتش الشرطة العسكرية فلافيو كيتزومي في مؤتمر صحفي إن أعمال الشغب التي وقت في السجن ليست لها علاقة  بسلسلة أحداث العنف  الأخيرة في السجون في أجزاء أخرى من البلاد.  ومنذ بداية العام  قتل أكثر من 130 نزيلا في اشتباكات في عدد من  السجون  اتهمت الشرطة عصابات الجريمة المنظمة بالوقوف خلفها غير أن المراقبين أرجعوها جزئيا إلى تكدس الأعداد  في تلك السجون. وقالت وكالة الأنباء البرازيلية إن سجن باورو لم يكن مكدسا جدا  مثل بعض السجون الأخرى  إذ كان يستضيف 1427 نزيلا  في الوقت الذي  تبلغ فيه طاقته الاستيعابية 1124 نزيلا. وأكد مسؤولو السجن أن النزلاء ثاروا ضد " الانضباط الصارم" في  المنشأة.

 

 

 

موضوع : فرار 150 نزيلا من سجن في البرازيل بعد أعمال شغب
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