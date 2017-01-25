ترامب يوقع على قرار يمنع منح تأشيرات لمواطنين من 7 دول عربية

أفاد وكالة "رويترز" للأنباء، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، على عدة قرارت تنفيذية من بينها بناء جدار عازل مع المكسيك وتقيد الهجرة.

وأضاف ذات المصدر، استنادا لعدد من المساعدين في وزارة الدفاع الأمركية وخبراء في الهجرة، أن الدول التي سيتم منع مواطنها من الهجرة إلى أمريكا، هي سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا، موضحة، أنه سيتم منع إصدار تأشيرات للمواطنيين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وكان دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية، قد وعد في حال إختياره رئيسا للولايات، ببناء جدار فاصل بين بلاده والمكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية، كما وعد ترامب، باتخاذ إجراءات خاصة تجاه المهاجرين والمسلمين.