تفكيك خلية إرهابية خططت لمهاجمة مصنع طائرات في روسيا

تمكنت قوات الأمن في جمهورية تتارستان، من تفكيك خلية إرهابية خططت لشن هجمات إرهابية على مصنع للطائرات وغيره من المنشآت، حسبما كشفه وزير داخلية تتارستان أرتيوم خوخورين، اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير في اجتماع أمني مكرس لحصيلة عام 2016 الماضي، أنه تم تفكيك جماعة إرهابية سعت إلى تنفيذ هجمات إرهابية في أراضي تتارستان، وكان مصنع قازان للطائرات هدفا رئيسيا لها. وأوضح أن قوات الأمن في تتارستان بالتعاون مع هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجهت ضربة جديدة إلى منظمة "حزب التحرير الإرهابية "المحظورة في روسيا، وتم فتح 13 قضية جنائية بحق عناصر فيها، بينهم مشاركة في خلية نسائية في مدينة ألميتييفسك ومجموعة من المنحدرين من تتارستان يقيمون حاليا في السويد ويقومون بالدعاية للقيام بأعمال راديكالية بين مستخدمي الإنترنت الناطقين بالروسية. للعلم، فإن مصنع قزان للطائرات أسس في عام 1927 وتصنع فيه طائرات مدنية وحربية ومتخصصة، بينها طائرات من أنواع "بي-2" و"بي-8" و"تو-16" و"تو-160" و"إيل-62 ام.



