الرئيس البلغاري يقرر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

قرر الرئيس البلغاري رومن راديف، أمس الثلاثاء، حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة في مارس المقبل.

ونقلت مصادر إعلامية عن راديف قوله، أنه "قرر حل البرلمان الثاني والأربعين بموجب مرسوم سيعرضه على البرلمان في 27 جانفي الجاري، وإجراء الانتخابات المبكرة في 26 مارس المقبل". وفي مرسوم آخر، أعلن راديف "تعيين البروفيسور أوغنيان غارجيكوف، على رأس حكومة التكنوقراط المؤقتة التي ستعمل على إعداد البلاد للانتخابات المبكرة". وتسلم الرئيس البلغاري المنتخب رومن راديف، منصبه الأحد الماضي، في مراسم عسكرية أقيمت في ميدان ألكساندر نفسكي في العاصمة صوفيا. وللإشارة، فإن بلغاريا هي جمهورية برلمانية يتم انتخاب الرئيس فيها مباشرة كل 5 سنوات، وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد، وقائد القوات المسلحة.