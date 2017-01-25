محكمة تركية تصدر قرارا بحبس قاض في داعش

أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول، أن محكمة الصلح والجزاء في اسطنبولأصدرت اليوم الأربعاء، قرارا بالحبس على ذمة التحقيق بحق المتهم ياسر محمد سالم رضوان الذي يعتقد أنه يعمل كقاض في تنظيم داعش الإرهابي.

وكشف ذات المصدر، أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على رضوان في اسطنبول يوم 5 جانفي الجاري، ضمن مجموعة من 10 أشخاص، لم يعثر معهم على جوازات سفر، ويعتقد أنهم جميعا من المقاتلين الأجانب، وذلك ضمن التحقيقات والعمليات الأمنية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي تعرض له ناد ليلي في المدينة ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 39 شخصا.وتتهم النيابة العامة في اسطنبول رضوان، بالانتماء لمنظمة إرهابية، ومحاولة استهداف النظام الدستوري في تركيا باستخدام العنف، وتقول إنه عمل كقاض مع داعش، في مناطق القتال، ويحمل لقب "أبو جهاد".كما تضمن طلب النيابة التركية، إن هناك احتمالا أنه كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي مشابه لهجوم رأس السنة أو القيام بهجوم انتحاري. وأشار الطلب إلى أنه تم العثور بحوزته على أرقام هواتف أشخاص ينتمون لداعش، ووجود صور له مسلحا في ذاكرة هاتفه الجوال.



