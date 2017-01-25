اعتقال 7 أشخاص في إطار عملية مكافحة الإرهاب في بلجيكا

اعتقلت الشرطة البلجيكية اليوم الأربعاء، 7 أشخاص خلال عمليات مداهمة في العاصمة بروكسل في اطار عملية لمكافحة الارهاب، حسبما أفادت به النيابة الفيدرالية البلجيكية في بيان.

وكشف ذات المصدر، أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في ليكن واندريليخت ومولنبيك وشيربيك لاصلة لهم باعتداءات باريس في نوفمبر 2015 التي خلفت 130 قتيلا وكذا هجمات بروكسل في مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة البلجيكية اعتقلتهم بغرض التحقيق معهم في قضية إرهابيين عائدين من سوريا، موضحا أن النيابة أحالتهم للتحقيق وأن قاضي التحقيق سيبث اليوم مسألة حبسهم على ذمة التحقيق .ومن جهتها قالت النيابة البلجيكية، أنه لم يعثر بحوزة المعتقلين على أي سلاح أو متفجرات.