28 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 28 قتيلا و43 مصابا حسب مصادر طبية، و صرح عبد القدير عبد الرحمن ادم رئيس الخدمات الطبية ، أن عدد الضحايا الذين سجلناه اليوم 28 قتيلا و 43 جريحا، وهذا ما اكدته طواقمنا لكن هناك سيارات اسعاف اخرى نقلت ضحايا لكنني لا اعرف عددهم، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 15 قتيلا .

وبدأ هذا الهجوم الذي تبنته حركة الشباب المتشددة حينما اقتحمت سيارة مفخخة مدخل فندق دياح قرب مقري البرلمان والحكومة الصوماليين ، وقالت مصادر امنية ان اربعة مسلحين على الاقل اقتحموا بعد ذلك الفندق وتبادلوا اطلاق النار مع الحراس لكن تم قتلهم قبل وصولهم الى المبنى الرئيسي حيث يوجد النزلاء.