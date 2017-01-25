الرئيسية أخبار عالمية 28 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال

28 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال

  • 25/01/2017
  • ياسين مبروكي
  • 83
  • 0
28 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال تحميل الملف

 ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف  اليوم الأربعاء  فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو  إلى 28 قتيلا و43 مصابا حسب مصادر طبية، و صرح عبد القدير عبد الرحمن ادم رئيس الخدمات الطبية ، أن عدد الضحايا الذين سجلناه اليوم 28 قتيلا و 43 جريحا، وهذا ما اكدته طواقمنا  لكن هناك سيارات اسعاف اخرى نقلت ضحايا لكنني لا اعرف عددهم، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 15 قتيلا . 

 وبدأ هذا الهجوم  الذي تبنته حركة الشباب المتشددة  حينما اقتحمت سيارة مفخخة مدخل فندق دياح قرب مقري البرلمان والحكومة الصوماليين ، وقالت مصادر امنية ان اربعة مسلحين على الاقل اقتحموا بعد ذلك الفندق وتبادلوا اطلاق النار مع الحراس  لكن تم قتلهم قبل وصولهم الى المبنى الرئيسي حيث يوجد النزلاء. 

موضوع : 28 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: