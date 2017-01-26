4 قتلى في هجمات انتحارية بشمال نيجيريا

لقي 4 أشخاص مصرعهم في هجمات انتحارية شنها أشخاص يشتبه في أنهم تابعون لحركة بوكو حرام في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد نيجيريا، حسب ما ذكرت الشرطة النيجيرية أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن أحبطت ثلاث هجمات انتحارية في عاصمة الولاية مايدوغوري خلال الفترة من منتصف ليل الثلاثاء إلى وقت مبكر من صباح الاربعاء. وصرح قائد الشرطة في بورنو دميان تشوكو أن الانتحاريين الثلاثة قتلوا بعدما فجروا عبواتهم الناسفة.وقتل أحد المارة وأصيب شخصان في إحدى الحوادث حسبما قال. وأضاف أن الحادث الأول وقع في منتصف ليل الثلاثاء عندما حاول انتحاري التسلل لمايدوجوري عبر إحدى القرى. واطلقت قوة تفتيش عسكرية النار على الانتحاري الذي حاول الفرار بعد ان شاهده جنود الحراسة. وتسبب اطلاق النار في انفجار المتفجرات التي كانت حول جسده ما اسفر عن مقتله بحسب ضابط الشرطة. وقتل الانتحاري الثاني بنفس الطريقة عندما حاول دخول مايدوغوري عبر قرية كاليري امس اما لانتحارية الثالثة فقد فجرت عبوة ناسفة اثناء فرارها من قوات الأمن في نفس المنطقة. وقال تشوكو إن الجرحى نقلوا للمستشفى للعلاج. ويشتبه في ان حركة بوكو حرام الارهابية تعيد تنظيم صفوفها في مايدوغوري بعد أن أخرجها الجيش من غابة سامبيسا آخر معاقلهم في البلاد الشهر الماضي. ويكثف الجيش دورات الحراسة جوا وبرا حاليا بشمال شرق البلاد ومدد مهمته الهجومية حول منطقة الحزام الأخضر بالقرب من الحدود مع النيجر وتشاد.