الرئيس المكسيكي يدين خطة ترامب لبناء جدار ويتعهد حماية المهاجرين

أدان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو أمس الأربعاء، قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب ببدء تشييد جدار حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة، وتعهد بحماية حقوق المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة.

وقال بينا نييتو في رسالة مقتضبة بثتهاوسائل إعلام مكسيكية، "يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة بمواصلة بناء الجدار الذي، لسنوات، فرقنا عوض أن يجمعنا مؤكدا أن بلاده لن تدفع تكلفة الجدار الحدودي". وللإشارة، فقد وقع الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء، مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الوعد الأكثر رمزية خلال حملته الانتخابية .وفي هذا السياق، دعا زعماء المعارضة المكسيكية بينا نييتو إلى إلغاء اجتماع مرتقب مع ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن .ووقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة كان أبرز مواضيع حملة ترامب الانتخابية التي أعلن خلالها رغبته في بناء جدار بطول 3200 كلم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وبعض الحدود مغلقة، لكن ترامب قال أنه يجب بناء جدار لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول أمريكا اللاتينية.