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القضاء على 60 عنصرا من طالبان في عملية أمنية بأفغانستان

  • 26/01/2017
  • النهار أون لاين
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القضاء على 60 عنصرا من طالبان في عملية أمنية بأفغانستان تحميل الملف

تم القضاء على 60 عنصرا على الأقل من عناصر طالبان، وأصيب 80 آخرون، من بينهم بعض القادة، في عملية تطهير مستمرة على مشارف مدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان، وسط أفغانستان، حسبما أفاد به مسؤول أمني أفغاني اليوم الخميس.

وأضاف ذات المصدر، إن عمليات تطهير تجري ضد الإرهابيين، في مناطق مختلفة من مدينة "تارينكوت"، وتم القضاء  حتى الآن 60 من عناصر طالبان وأصيب 80 آخرون. وأضاف أن بعض القادة والمقاتلين الأجانب من بين الضحايا، مؤكداً مقتل 7 من جنود الجيش الأفغاني و4 من رجال الشرطة، وأصيب 3 من أفراد الجيش الأفغاني و2 من رجال الشرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : القضاء على 60 عنصرا من طالبان في عملية أمنية بأفغانستان
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