القضاء على 23 عنصرا من داعش في سوريا

قضي الجيش التركي على 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الأركان التركية اليوم الخميس.

وأضاف ذات المصدر، أن الجيش التركي دمر 206 هدفا للتنظيم الإرهابي خلال 24 ساعة الماضية من بينها تحصينات ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة ومواقع أسلحة وسيارات. وكشفت قيادة القوات الجوية، أن المقاتلات التركية دمرت ، 19 هدفا للتنظيم، في مدينة الباب ومحيطها شمالي حلب، بينها مدفع عيار 57 ملم وورشة تصليح معدات، وموقع مراقبة ومقر قيادة، ومستودع ذخيرة وثلاث سيارات مفخخة.



