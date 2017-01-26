وفاة 27 طفلا بسبب تساقط الثلوج في أفغانستان

توفي 27 طفلا بسبب تساقط الثلوج والطقس المتجمد في منطقة دارزاب بولاية جاوزجان شمالي أفغانستان، خلال اليومين الماضيين وفقا لما ذكر حاكم الولاية رحمة الله هاشار اليوم الخميس.

وأضاف حاكم الولاية، أن 27 طفلا ماتوا بسبب تساقط الثلوج في منطقة دارزاب ، بعدما أغلقت الطرق التي تربط القرى بالمراكز الصحية بسبب كثافة الثلوج .وترسب الثلج المتساقط الذي بدأ منذ أيام قليلة في بعض الأماكن بما يزيد عن 50 سنتيمترا وجعل السفر صعبا بالنسبة للقرويين. كما أن وجود الإرهابيين في المنطقة بالاضافة إلى الطقس المتجمد وتساقط الثلوج زاد من صعوبة الحياة لأهالى المنطقة وعدم قدرتهم على التحرك الحر من القرى إلى المراكز الصحية حسبما أكد المسؤول . ويواجه عدد كبير من الأفغان مشاكل أمنية ونقصا فى الغذاء في أجزاء من البلاد التي مزقها النزاع .ويبلغ عدد الأشخاص غير الآمنين على غذائهم 1.57 مليون فى أفغانستان التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة كما يعانى مليون طفل من سوء التغذية.