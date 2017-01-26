محكمة يونانية ترفض تسليم تركيا 8 عسكريين شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشل

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن المحكمة العليا باليونان، رفضت اليوم الخميس، إعادة 8 عسكريين أتراك إلى أنقرة، شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في جويلية الماضي.

وكشف ذات المصدر، أن الشرطة اليونانية اقتادت العسكريين الثمانية مكبلين ببعضهم البعض، إلى المحكمة، قبل أن يستدعيهم القاضي لقراءة القرار الصادر بحقهم أمامهم .وللذكر، كانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب الفاشلة، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة التي يتزعمها المعارض التركي فتح الله غولن، شاركوا في تلك المحاولة. وقدمت تركيا طلبا لليونان من أجل تسليمهم.