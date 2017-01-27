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تركيا ترسل لليونان طلب تسلم عسكريين بعد حكم قضائي

  • 27/01/2017
  • النهار أون لاين
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تركيا ترسل لليونان طلب تسلم عسكريين بعد حكم قضائي تحميل الملف

أرسلت وزارة العدل التركية اليوم الجمعة، طلبا إلى اليونان لتسليمها 8 عسكريين مطلوبين لتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية الماضي، وذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة يونانية يرفض ترحيلهم، حسبما افادت به شبكة "سي إن إن ترك".

وقضت المحكمة العليا اليونانية  أمس الخميس، برفض تسليم العسكريين الثمانية إلى أنقرة، الذين سعوا للحصول على اللجوء السياسي قائلة إنها تخشى على حياتهم في تركيا. للذكر، كانت مروحية عسكرية تركية حطت في اليوم الثاني من المحاولة الانقلابية الفاشلة في مدينة "أليكساندروبولي"  اليونانية وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة يتزعمها المعارض التركي فتح الله غولن.

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوع : تركيا ترسل لليونان طلب تسلم عسكريين بعد حكم قضائي
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