وفاة 22 شخصا بسبب هطول الأمطار في باكستان

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون فى حوادث منفصلة لها صلة بسقوط الأمطار فى باكستان خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وفقا لما ذكر مسؤولون ووسائل الإعلام باكستانية اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث بالمقاطعة فى بالوشستان، أن مقاطعة بالوشستان التى تقع فى جنوب غرب باكستان، كانت هى الأشد تضررا بين المناطق المصابة حيث قتل 17 شخصا وأصيب 18 شخصا آخر فى حوادث منفصلة بسبب الأمطار و سقوط الثلوج . وقالت الهيئة إن معظم الخسائر وقعت بسبب حوادث انهيار أسقف فى مناطق شيرانى وقلعة وموستانج وعاصمة المقاطعة كويتا. وفى مقاطعة خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان، لقي 5 اشخاص حتفهم وأصيب آخرون عندما سقطت مركبتهم في واد بسبب الطرق الزلقة بعد انهمار الأمطار الشديد وفقا لما ذكرت قناة "دنيا" التليفزيونية. وكانت مقاطعة بالوشستان قد استقبلت أكبر كمية من الأمطار خلال الأيام الأربعة الماضية حيث بلغ منسوبها 44 ملليمترا.