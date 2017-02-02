الرئيس الروسي يقيل 16 جنرالا من مناصبهم

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 16 جنرالا من مناصبهم من وزارتي الطوارئ والداخلية وكذا من لجنة التحقيقات الروسية حسب مرسوم رئاسي أصدر اليوم الخميس.ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي، فإن جميع الجنرالات الـ 16 تمت اقالتهم من المناصب التي كانوا يشغلونها، من بينهما اثنان تتم اقالتهم من الخدمة العسكرية نهائيا.وجاء في المرسوم أن رئيس الدولة أقال 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ الروسية ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئيس لجنة التحقيق في مقاطعة خانتي مانسييسك، وكذلك المدعي العام في مقاطعة ياروسلافل لكن دون ذكر الأسباب وراء هذه الاقالات.من جهة أخرى، نص المرسوم على تعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينغراد وجمهورية القرم.