إطلاق نار على شخص حاول دخول متحف اللوفر بباريس

قام جندي فرنسي بإطلاق النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين عند متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفاد به مصدر أمني فرنسي اليوم الجمعة.

ومن جهتها ذكرت الداخلية الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس.وأوضح المصدر، أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة مشبوهة.وقالت الشرطة الفرنسية، إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر.من جانبها كشفت الشرطة الفرنسية أنها قامت بتفتيش حقيبة الشخص الذي حاول دخول متحف اللوفر إلا أنها كانت تخلوا من أي مواد متفجرة. وأوضحت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم إغلاق محطات المترو في محيط متحف اللّوفر على خلفية حادثة المتحف.