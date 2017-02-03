مقتل 8 رجال شرطة في هجوم بشمال أفغانستان

قتل 8 من رجال الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة، في هجوم على نقطة مراقبة تابعة لها بمقاطعة "فارياب " شمال أفغانستان، حسبما صرح به متحدث باسم الشرطة في المقاطعة عبد الكريم يوراش.

وقال المتحدث الافغاني، أن متسللين هاجموا نقطة للمراقبة في منطقة "باشتونكوت" على الحدود مع منطقة المار صباح اليوم. مضيفا، أن اغلب الضحايا في نقطة المراقبة كانوا من أسرة واحدة". وكشف أن الشخص الذي يقف وراء الحادث المميت كان مسلحا في صفوف حركة طالبان، قبل ان يسلم نفسه إلى قائد الشرطة. شير الام خان منذ 15 يوما من اقتراف للمذبحة ثم انضم إلى حركة طالبان مرة ثانية. من جهة اخرى، لقي قائد الشرطة الأفغانية عبد الودود في مقاطعة "قندوز" حتفه لما قام مسلح مجهول بإطلاق الرصاص عليه خارج عاصمة المقاطعة الليلة الماضية.