آدم أوناس على بعد خطوة من “الليغا” الاسبانية

يتواجد الدولي الجزائري، آدم أوناس، على بعد خطوة وحيدة فقط، من الالتحاق بأحد أندية “الليغا” الاسبانية.

ويواجه لاعب الخضر، شبح البطالة، بسبب عدم ايجاد فريق هذه الصائفة، بعدما رفض سابقا تجديد عقده مع ناديه ليل الفرنسي.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جيلت، في تغريدة نشرها أمس السبت، عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس” بأن أوناس. قريب من الانضمام إلى نادي إشبيلية الاسباني.

كما أوضح ذات الإعلامي، بأن صفقة انتقال لاعب الخضر، إلى النادي الأندلسي. مرتبطة برحيل الجناح الأرجنتيني، لوكاس أرييل أوكامبوس، المطلوب بقوة في نادي مونتيري المكسيكي.