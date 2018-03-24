أكد حسين أشيو، مساعد المدرب الوطني (20-)، أن الفوز الأخير المحقق أمام نيجيريا وديا بـ6-1، ليس مهما بقدر أهمية الأداء الذي يسعون لتحسينه باستمرار.

وصرح حسين أشيو، للإذاعة الوطنية: “صحيح أن الفوز نيجيريا بـ6-1 مفيد لمعنويات اللاعبين، لكن ما يهمنا أكثر كطاقم فني، هو الآداء”.

وأضاف: “هذه المباراة الودية كانت مفيدة بالنسبة لنا، وأكثر ما يهمنا هو تحسسن آداء لاعبينا قبل المبارايات الرسمية التي تنتظرنا”.

وتابع: “نعمل على التحظير جيدا لمباراتنا المقبلة أمام المنتخب التونسي، ونطمح لتحقيق الفوز للتأهل للدور المقبل من تصفيات كان 2019 بالنيجر”.

يذكر أن المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما، سيستظيف المنتخب التونسي في الـ31 مارس الجاري، على ان تلعب مباراة العودة بتونس في 7أفريل المقبل.