%آلو فارس: فطيرة بالسلق واللحم المفروم😋 غريبية بالكاكاو ناجحة 100

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فطيرة هي طبق مخبوز غالبا ما تصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة ذات طعمة لاذعة حلوة أو مالحة.

كما يمكن أن تكون مجموعة متنوعة من الأحجام، بدءا من الحجم المتعدد المصمم للحصص.

ظهرت الفطيرة كغذاء في انجلترا (في سياق اللاتينية) في وقت مبكر من القرن الثاني عشر.

كما يشهد علامة لا لبس فيها، إلى العنصر التي تعنى المقالة في قاموس أوكسفورد الإنجليزية حتى القرن 14.

أيضا فطيرة هي طبق مخبوز غالبا ما تصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة ذات طعمة لاذعة.

كما يمكن أن تكون مجموعة متنوعة من الأحجام، بدءا من الحجم المتعدد المصمم للحصص.

ظهرت الفطيرة كغذاء في انجلترا (في سياق اللاتينية) في وقت مبكر من القرن الثاني عشر.

بالمقابل يشهد علامة لا لبس فيها إلى العنصر التي تعنى المقالة في قاموس أوكسفورد الإنجليزية حتى القرن 14.

فطيرة هي طبق مخبوز غالبا ما تصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة.

يمكن أن تكون فطيرة مجموعة متنوعة من الأحجام، بدءا من الحجم المتعدد المصمم للحصص.

ظهرت كغذاء في انجلترا (في سياق اللاتينية) في وقت مبكر من القرن الثاني عشر.

ولكن يشهد علامة لا لبس فيها، إلى العنصر التي تعنى المقالة في قاموس أوكسفورد الإنجليزية حتى القرن 14.