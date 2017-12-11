أكد مدرب شبيبة القبائل، عزالدين آيت جودي، خلال مشاركته في ندوة تطوير كرة القدم، أنّ الكرة الجزائرية تعيش واقعا مؤلما.

وصرح آيت جودي في هذا الخصوص: “نعيش واقعا مؤلما وهذه الجلسات من شأنها إصلاح وتطوير كرة القدم الجزائرية”.

وتابع مدرب شبيبة القبائل: “اليوم هي ساعة التصحيح وعلينا الإجتهاد أكثر لبلوغ ذلك”.

وتواجد عزالدين آيت جودي في هذه الندوة، إلى جانب العديد من الشخصيات الوطنية الفاعلة في كرة القدم الجزائرية

وستتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية لتطوير كرة القدم الجزائرية إلى غاية يوم غد الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة.