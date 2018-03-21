آيت جودي: “هدفنا إعادة مولودية بجاية للمحترف الأول”

أكد المدرب الجديد لمولودية بجاية، عزالدين آيت جودي، أن هدفه الأساسي هو قيادة الفريق لتحقيق الصعود هذا الموسم للمحترف الأول.

وصرح آيت جودي خلال ندوته الصحفية: “هدفنا إعادة مولودية بجاية للمحترف الأول، رغم أن المهمة لن تكون سهلة بالنظر لعديد الفرق التي تطمح لنفس الهدف”.

كما أكد المدرب السابق لشبيبة القبائل، أن الأمور لم تحسم بعد، وأن أنصار “الموب” سيكون لهم دور هام في المساعدة على تحقيق ذلك.

حيث أضاف آيت جودي: “لم أشاهد أنصار أوفياء كالذين تملكهم مولودية بجاية، فهم يقفون مع فريقهم في كل الظروف”.

يذكر أن مولودية بجاوية، تتواجد في المركز الثالث من ترتيب المحترف الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أمل عين مليلة.