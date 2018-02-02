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“أبل” تعيد تطبيق “تلغرام” إلى متجرها بعد حذفه

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“أبل” تعيد تطبيق “تلغرام” إلى متجرها بعد حذفه
بقلم وافي مهاجري

أعادت شركة “أبل”  تطبيقات “تلغرام”، إلى متجرها الإلكتروني، بعدما حذفتها بصورة مؤقتة خلال الساعات الماضية.

وحذفت “أبل” تطبيقات “تلغرام” ، بعدما اكتشفت احتوائهما على مضمون غير لائق، ولكنها قررت أن تعيدهما مرة أخرى، بعد أن تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكان رئيس تطبيق “تلغرام”، الروسي بافيل دوروف، قد غرد عبر حسابه على “تويتر” أنه: “تم تنبيهنا من قبل شركة أبل بأن المحتوى غير المناسب أصبح لمستخدمينا، وتم حذف التطبيق من متجر “أبل”.

وتابع دوروف: “وبمجرد أن توفرت لدينا الحماية، أعدنا التطبيق مرة أخرى إلى المتجر”.

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