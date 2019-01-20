“أبل وأمازون ويوتيوب” على قائمة “منتهكي” بيانات المستخدمين

قدمت منظمة “نويب” غير الربحية في النمسا شكوى ضد ثماني شركات تكنولوجيا عالمية.

من بينها : أبل وأمازون، ماكس شريمس، أيضاً نتفليكس، وسبوتيفاي و يوتيوب، حسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وهذا النيابة عن عشرة مستخدمين، وسيكون على الهيئة الرقابية في النمسا العمل مع نظرائها في المؤسسات الرئيسية لخدمات البث.

قائلة إن هذه الشركات لا تلتزم بأي خدمة من الخدمات بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وجاء هذا بعدما اختبرتهم “نويب” من خلال طلب بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات عن مستخدمين.

وعليه بمقتضى النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، يجب أن تحصل الشبكات الاجتماعية على موافقة الأوروبيين.

في كل مرة تريد فيها استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، بما في ذلك في خدمات الإعلانات التي تستهدف فئات بعينها.