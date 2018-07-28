أبواب إعلامية بتبسة تحضيرا لدخول  التكوين المهني والتمهين المقبل

قامت مديرية التكوين المهني والتمهين بولاية تبسة وبالتنسيق مع مركز التكوين المهني المجاهد عياد الصادق ببلدية بئر مقدم بحملة إعلامية.

الهدف منها هو التعريف بالتخصصات التي يوفرها القطاع لفائدة الشباب تحسبا للدخول المهني لدورة سبتمبر 2018 المقبل.

وبخاصة بالنسبة للشباب الراسبين في شهادة البكالوريا الماضية،وتمكينهم من كسب خبرة ومهنة تؤهلهم للحاجيات الشخصية وتماشيا وإحتياجات المنطقة.

وتدوم هذه الحملة الإعلامية إلى غاية 15 أوت المقبل بغية إطلاع الشباب في تعلم حرفة أو الحصول على شهادة خبرة تؤهلهم لولوج عالم الشغل.

ويوفر المركز عدة تخصصات كقيادة الآلات الفلاحية و الزراعات الكبرى و البناء،إضافة الى تخصصات أخرى كتربية الدواجن.

وتندرج هذه التخصصات وفق تخصصات مماثلة، لكن تدخل في إطار طبيعة المنطقة الفلاحية.