أبوة جرة سلطاني: “الحراك في مرحلة حساسة وعلى الشعب الاستجابة لدعوة الجيش إلى الحوار الوطني”

يرى رئيس منتدى الوسطية العالمية أبو جرة سلطاني، أنّ لحظة التساند بين الشعب والمؤسسة العسكرية باتت واجبا وطنيا لحماية مكاسب الحراك.

وقال أبو جرة سلطاني في بيان له اليوم الأحد، :” يجب أن يتعزز التوافق والتكامل والثقة ووحدة الهدف بين الجيش والحراك لاستكمال بناء الجزائر المنشودة”.

مضيفا أنّه،:” ما أنجز منذ بداية الحراك الشعبي شئ كثير ، ومحاصرة رموز الفساد خطوة أساسية على طريق حل الدستور، لتفكيك القوى غير الدستورية، وتبديد أوهام الثورة المضادة، وتقويض جهود الملوحين.

وذلك بتصعيد سلمية الحراك إلى العنف والفوضى، باللعب على أوتار الجهوية واللغة والعنصرية والانتقائية واللون الايديولوجي.

ويرى الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم ، أنه بتبديد هذه المخاوف انتقل الحراك إلى لحظة الحسم الفاصلة بين مرحلة الحشد الشعبي ومرحلة الحسم النخبوي.

مضيفا: ” أن هذه المرحلة حساسة توجب إسناد مؤسسة الجيش بكل قوة والاستجابة لدعوتها الى حوار وطني جاد لبلورة خريطة طريق توافقية تكون مخرجاتها إعادة رسم المشهد السياسي برمته على أسس جديدة”.

موضحا ان المدخلات تقررها الأطراف المشاركة في الحوار برعاية الجيش ومرافقته وضمان نتائج الحوار”.

مشيرا أنّ :”الطريق مازال طويلا، والوقت صار ضاغطا، ولكن البدايات مشجعة ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، وقد بدأت”.