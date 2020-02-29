أبو الغيظ: لن نعقد قمة الدول العربية إلا بعد استشارة الرئيس تبون

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، إنه لن يتم عقد قمة الدول العربية إلا بعد استشارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي ندوة صحفية مشتركة، نشطها مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، على هامش زيارته الى الجزائر، أكد أبو الغيظ أن العالم العربي بحاجة إلى لم الشمل، والوصول الى تسويات سياسية.

وأفاد أبو الغيظ أنه سيتشرف مساء اليوم بلقاء الرئيس تبون، مشيرا أن الهدف من الزيارة هو استشفاف موقف الجزائر من عقد قمةعربية يوم 30 مارس المقبل.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله من أن تقام القمة قبل نهاية منتصف السنة.

وقال أبو الغيظ ” ربما يتم تأجيل القمة العربية في الجزائر لشهر أو شهرين”.