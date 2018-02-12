أبو تريكة: “محرز بإمكانه اللعب أساسيا مع غوارديولا بكل سهولة ولكن بشرط”

أكد الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، بأن فرص الجزائري رياض محرز، في الإنتقال لمانشستر سيتي، لازالت قائمة، شرط مواصلة تألقه.

وصرح أبو تريكة، لقناة “بين سبورتس”: “الميركاتو الشتوي المنصرم، كانت الفرصة ماقبل الأخيرة لمحرز، يملك فرصة أخرى في الميركاتو الصيفي”.

وأضاف: “أتمنى أن يعمل محرز بجد، للحفاظ على المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، ليسهل انتقاله لمانشستر سيتي الصيف المقبل”.

وتابع: “أسلوب لعب مانشستر سيتي، يناسب كثيرا رياض محرز، وبإمكانه اللعب أساسيا في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، بكل سهولة”.

وأردف أبو تريكة: “لو ينهي محرز موسمه بقوة، سيكون بإمكانه اللعب بكل راحة في أحد الأندية الستة الكبرى في إنجلترا”.

وليضمن رياض محرز، انتقالا موفقا الصيف المقبل، اشترط أبو تريكة، أن يحسن محرز، تسيير ما تبقى من الموسم الجاري، مع فريقه ليستر سيتي.