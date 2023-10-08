أبو عبيدة.. ندعو الشعب الفلسطيني للانخراط في معركة “التاريخ”

كما دعا “أبو عبيدة”، الشعب الفلسطيني، في كل ساحات الوطن والأمة، للانخراط في هذه المعركة الذي سيخلدها التاريخ.

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإسرائيليين، اليوم الأحد، من دخولهم حرب. قائلا “إننا دخلنا في حرب طويلة وصعبة”. وذلك بعدما خلّف القتال مع مقاومة فلسطين مئات القتلى من الجانبين.

كما نقلت القناة 13 العبرية عن “مسؤول سياسي إسرائيلي”، يقول فيه حدث “فشل استخباراتي خطير”. والتقديرات تشير إلى أن الحرب ستمتد لـ”أسابيع”.

وإرتفعت حصيلة قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين إلى 313 شهيدا.

وحسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، فقد إرتفع شهداء القصف على غزة إلى 313 شهيدا، من بينهم 20 طفلا.

وأدانت، الجزائر هجوم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين. كما أشارت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى أن الجزائر تدين هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية.

وجاء في بيان الوزارة، أن الجزائر تتابع بقلق شديد تطور الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة. التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء. في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل.