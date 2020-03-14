أبّ يضع حدًّا لحياة إبنه ذو العشر سنوات بسبب ألف دينار

إهتزت، منتصف الأسبوع الماضي، منطقة تيقصراين ببئر خادم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها طفل في العاشرة على يدّ والده.

وحسب مصادر قضائية لـ”النهار”، فإنّ المتهم تم تقديمه أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يوم الأربعاء المنصرم، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بذات المحكمة، من أجل معرفة ملابسات القضية والدوافع الحقيقية التي جعلت المعني يُقدم على ضرب إبنه المرحوم البالغ من العمر 10 سنوات ضربًا مبرحًا بواسطة حزام سروال، عقب تسلله إلى غرفته وسرقة 1000 دينار من بنطاله.

وقد تبيّن من خلال تصريحات المشتبه فيه أثناء محاضر سماعه حسب ذات المصادر، أنّه قام بضربه ضربًا تأديبيًا كي لا يعيد الكرة من دون أن يقصد قتل فلذة كبده، لكن وبمقارنة أقواله مع آثار الضرب الموجودة بجسد المرحوم كانت كبيرة، مما إستلزم تعيين خبير لتشريح الجثة، وإصدار تقرير عن الخبرة الشرعية لتحديد الأسباب الحقيقة المؤدية إلى الوفاة.

إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في خصوص تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى القتل.