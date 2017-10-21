أب يعتدي جنسيا على ابنه البالغ 4 سنوات في العاصمة

المشتبه فيه ورّط طليقته في قضية جزائية بعدما فضحته.

باشرت فرقة حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث في المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مؤخّرا، بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

تحرّيات معمّقة مع أب يبلغ من العمر 42 سنة، على خلفية الاشتباه في تورّطه في قضية أخلاقية يندّى لها الجبين، في حقّ فلذة كبده البالغ من العمر 4 سنوات، الذي استغلّه جنسيا من أجل إشباع غريزته الحيوانية.

تحريك ملف القضية، حسب المعلومات التي تحصّلت عليها «النهار»، جاء إثر تلقّي شكوى قيّدتها والدة الضحية بتاريخ 15 أكتوبر 2017، ضدّ طليقها تتّهمه من خلالها بالاعتداء جنسيا على ابنها الوحيد البالغ من العمر 4 سنوات.

خلال ممارسته لحقّ الزّيارة، في حين أرفقت والدة الطفل الضحية شكواها بصور تثبت الواقعة.

بعد عرض الطفل على الطبيب الذي أكّد أنّه تعرّض لاعتداء جنسي، خاصة وأنّ الطفل سرد على مسامعها ما كان يحدث له، خلال زيارته من طرف والده.

ولمّا بلغ على مسامع المشتبه فيه أنّ طليقته قيّدت شكوى ضدّه، سارع في مباشرة إجراءات ضدّها بإرسال محضر قضائي إلى عنوانها الكائن في بني مسوس، من أجل مطالبتها بتسليم الطفل من أجل ممارسة حقّ الزّيارة.

أين حرّر ضدّها محضر امتناع استغلّه ضدّها في وقت لاحق، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن وقدّمه أمام وكيل الجمهورية، على أساس أنّها حرمته من حقّه في الزيارة، لتتم متابعتها قضائيا بتهمة عدم تسليم طفل بدافع الانتقام منه.