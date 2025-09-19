أتلتيك بارادو يواصل السقوط وأولمبيك آقبو يعتلي الصدارة مؤقتًا

واصل نادي أتلتيك بارادو نتائجه السلبية في البطولة المحترفة، بعدما سقط داخل الديار أمام أولمبيك آقبو، اليوم الجمعة، بنتيجة (2-1) في ملعب 20 أوت.

لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

ولم يتمكن بارادو من فك عقدة الانطلاقة، إذ تكبد رابع هزيمة متتالية، مكتفيًا بنقطة وحيدة من تعادل في الجولة الأولى أمام أولمبي الشلف، ليغرق أكثر في مؤخرة الترتيب ويزيد من متاعبه مبكرًا في الموسم.

من جانبه، استعاد أولمبيك آقبو توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر، وحقق الفوز الثالث له هذا الموسم. إلى جانب تعادل ثمين أمام شبيبة القبائل. ما مكنه من رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتًا، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة.