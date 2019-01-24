أتليتيكو مدريد يريد ضم عيسى ماندي

دخل الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، ضمن اهتمامات نادي أتليتيكو مدريد، قصد تدعيم تشكيلته في الميركاتو الجاري.

وكشف موقع “استاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة الأتليتيكو، تسعى لمباشرة مفاوضاتها مع مسؤولي بيتيس، بخصوص ماندي، بعد اتمام صفقة موراتا.

وجاء إهتمام أتليتيكو مدريد، بخدمات ماندي، نظير المستوى الكبير الذي يقدمه هذا الأخير منذ الموسم الفرط، في الليغا الإسبانية.

وسيدخل النادي الإسباني، منافسة شرسة، مع كل من أرسنال الإنجليزي، وروما الإيطالي، اللذين أبديا اهتمامهما بعيسى ماندي، في وقت سابق.