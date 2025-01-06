أتليتيك بارادو يتأهل إلى الدور 16 لكأس الجزائر

اقتطع أتليتيك بارادو، تأشيرة العبور إلى الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر، بعد إطاحته بالمضيف شباب سنجاس، المنتمي لبطولة الجهوي الأول.

وحسم “الباك” اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد بومزراق بالشلف، مساء اليوم الاثنين. لصالحه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وكان سنجاس، السباق لافتتاح باب التسجيل، غير أن بارادو، عدّل عن طريق ياسين طاها، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. قبل أن يسجل المدافع آيت عبد السلام، ثنائية في المرحلة الثانية، احداها بمقصية رائعة.

وضرب بذلك “الباك” موعدا للضيف نادي شباب حي الجبل. في الدور الـ 16، وهي المواجهة المقرر أن تقام يوم الأحد الـ 12 جانفي الجاري.