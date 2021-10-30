أجمل ما قرأت

يقول أحد الشيوخ: المحبة أربعة أنواع يجب التفريق بينها، إنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها :

الأول: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه

الثاني: محبة ما يحب الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وحب الناس إلى الله

الثالث: الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله .

الرابع: المحبة مع الله وهى المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله

وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه وهى المحبة الطبيعية، هي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء، والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تدم.

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