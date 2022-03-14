أجوء حارة و درجات حرارة مرتفعة في 12 ولاية

حذّرت نشرية خاصة من تسجيل درجـات حرارة مرتفعة على الولايـات الوسطى والغربية.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و32 درجة خلال الظهيرة بداية من اليوم إلى غاية الثلاثاء.

وجاء في النشرية أن الولايات المعنية : تـلمسان، عيـن تـموشنت، وهـران، مستغـانـم، الشـلـف، سيـدي بلعبـاس، تيبـازة، العاصمة، البـليـدة ،عيـن الـدفـلى ،معسكر ،غـليـزان.

طالع أيضا:

كما حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أجواء حارة وإرتفاع محسوس على المناطق الغربية والوسطى الإثنين.

وحسب ذات النشرية التي حذرت من إرتفاع محسوس في الحرارة على ولايات تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم. بالإضافة كذلك إلى الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، البليدة. عين الدفلى ،غليزان ، معسكر ، سيدي بلعباس. كما ستتراوح مابين 30 إلى 32 درجة على هذه الولايات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم كتلة هوائية ومرتفع للضغط الجوي من الجنوب، محمل بهواء ساخن، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ستتراوح من 30 إلى 32 على المناطق الشمالية. وتصل إلى 39 درجة بالجنوب.

بسبب المرحلة الإنتقالية التي تمر بها الجزائر. كما ستكون درجات الحرارة الدنيا في الصبيحة والليل دافئة لتتراوح مابين 18 و20 على المناطق الشمالية. ومابين 18 إلى 25 بالجنوب.

كما أشارت ذات النماذج، أن الأجواء الحارة ستعرفها كل الولايات الشمالية يوم الثلاثاء أيضا. في انتظار تغير الوضعية الجوية بداية من صبيحة الأربعاء بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على المناطق الشمالية للوطن.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء يوم الأربعاء غائمة خلال الصبيحة خاصة على المناطق الغربية بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد، الأمر الذي يؤدي إلى تغير في الوضعية الجوية، مع تساقط صبيحة الاربعاء عودة الامطار على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، وهران. بالأإضافة إلى الثلوج على مرتفعات البيض وعين الصفراء.