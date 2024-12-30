أحداث سوريا.. الجزائر تعترف بالدول ولا تعترف بالحكومات

تحدث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكدا أن الجزائر تعترف بالدول ولا تعترف بالحكومات.

وقال وزير الدولة، في ندوة صحفية له اليوم الإثنين، خُصصت لعرض حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية خلال 2024: “سفارتنا في سوريا هي في عمل دائم”.

وأضاف بالقول: “صلب الموضوع هو مستقبل سوريا، وموقفها.. سوريا تتسع للجميع، ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين”.

وأكد الوزير، أن الحرمة الترابية لسوريا، ووحدة ترابها هي ركيزة موقف الجزائر. وأن الأمم المتحدة تبقى الإطار الأمثل لإطلاق أي حوار بين السوريين.

ويعتبر تعليق وزير الشؤون الخاريجة، أول موقف رسمي للجزائر، حول الأحداث الأخيرة في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد.