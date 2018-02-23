عرف لقاء مولودية الربعية وإتحاد الربعية من بطولة الشرفي لولاية المدية أحداث عنف أدت بالحكم إلى توقيف اللقاء في الدقيقة 65.

بعد أن اجتاح أنصار الإتحاد أرضية الميدان والإعتداء على لاعبين اثنين من المولودية، في دربي محلي لولاية المدية لحساب الجولة 14.

وكادت أن تشهد المباراة أحداثا مأساوية في شوطها الثاني لولا تدخل مصالح الدرك الوطني في الوقت المناسب، حيث تمكنت من إنقاذ لاعبي المولودية.

بعد أن حاصرهم أنصار الاتحاد في إحدى زوايا الملعب البلدي احتجاجا على الهدف الثاني الذي وقعه مهاجم المولودية في الجزء الثاني من اللقاء.

بهدفين لهدف واحد بعد ان انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل هدف لمثله، وقد اضطر ثلاثي التحكيم لتوقيف اللقاء بسبب خطورة الاحداث.