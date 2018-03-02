أحداث عنف كبيرة بعد نهاية “داربي أم البواقي” !

شهد لقاء إتحاد الشاوية ضد إتحاد عين البيضاء لحساب الجولة الـ21 من القسم الوطني هواة المجموعة الشرقية نهاية مأساوية بعد إندلاع أعمال عنف بين الأنصار.

حيث أشارت مصادر عديدة إلى سقوط العديد من الجرحى بسبب أعمال شغب في داربي اتحاد الشاوية واتحاد عين البيضاء التابعين لولاية أم البواقي.

وصل فيها الحد إلى إستعمال “المولوتوف” من طرف بعض الأنصار، إستدعى تدخل الأمن الذي استعمل فيه الرصاص الحي حسب شهود عيان.

يذكر أن المواجهة بين الفريقين إنتهت لصالح إتحاد الشاوية بثنائية لصفر في اللقاء الذي جرى على الملعبي الخاص بهذا الأخير.